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Llaman a hidratarse para evitar el golpe de calor

Por Carmen Hernández

Mayo 05, 2026 03:00 a.m.
A
Llaman a hidratarse para evitar el golpe de calor

RIOVERDE.- En este año no se han registrado golpes de calor, por lo que autoridades de Salud recomiendan hidratarse y evitar exponerse a los rayos solares por mucho tiempo, como medidas preventivas.

Refiere el jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 4 Alejandro Lezama González que es importante hidratarse, tomar suficiente agua, realizar ejercicio por la tarde o muy de mañana, no exponerse a los rayo0s solares. 

Es importante cuidar a los adultos mayores y a los niños, que son los más propensos a llegar a sufri golpe de calor.  

Hizo hincapié que en este año no se han registrado casos de golpe de calor, ni se tiene antecedente del año pasado. 

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Por lo que reiteró el funcionario de la importancia de hidratarse, utilizar sombrero, tomar mucha agua.  

Puntualizó que es de vital importancia que la gente del campo y los albañiles tomen mucha agua, ya que debido a las labores que realizan se exponen mucho a los rayos solares.

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