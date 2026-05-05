Llaman a hidratarse para evitar el golpe de calor

RIOVERDE.- En este año no se han registrado golpes de calor, por lo que autoridades de Salud recomiendan hidratarse y evitar exponerse a los rayos solares por mucho tiempo, como medidas preventivas.

Refiere el jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 4 Alejandro Lezama González que es importante hidratarse, tomar suficiente agua, realizar ejercicio por la tarde o muy de mañana, no exponerse a los rayo0s solares.

Es importante cuidar a los adultos mayores y a los niños, que son los más propensos a llegar a sufri golpe de calor.

Hizo hincapié que en este año no se han registrado casos de golpe de calor, ni se tiene antecedente del año pasado.

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Por lo que reiteró el funcionario de la importancia de hidratarse, utilizar sombrero, tomar mucha agua.

Puntualizó que es de vital importancia que la gente del campo y los albañiles tomen mucha agua, ya que debido a las labores que realizan se exponen mucho a los rayos solares.