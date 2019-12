Acusan a Alcalde de Tampamolón por homicidio

CIUDAD VALLES.- Grupos y colectivos de indígenas del municipio de Tampamolón acusaron al alcalde Isidro Mejía de amenazas, hostigamiento, desapariciones forzadas, homicidio y una flagrante violación a los derechos humanos en contra de la consulta indígena, que no fue realizada y cuando se llevó a cabo hubo irregularidades graves".

Estos señalamientos se dieron a conocer en una oficina del Palacio de Gobierno del Estado, el pasado miércoles 18 de diciembre, a las seis de la tarde en la que participaron los indígenas de esa localidad, el secretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, Marcos Shilon Gómez, director de Investigación y Prospectiva Indígena de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), quien estaba presente por instrucciones de la Comisionada para el Diálogo de los Pueblos Indígenas de México, Josefina Elizabeth Bravo Rangel.

En la reunión, el emisario federal reprendió a Leal Tovías por no haber atendido antes las graves acusaciones contra el Alcalde, de quien además se informó que no solamente podría ser indiciado por delitos de alto impacto, sino que ya hay una investigación por el homicidio de un tampamolonense, que no se ha judicializado porque el Ministerio Público ha sido amenazado por el Alcalde.

De hecho, los indígenas acusaron al Gobierno del Estado de brindarle proteccionismo al munícipe.

Shilon Gómez reprendió por este motivo a Leal Tovías y la junta terminó con el compromiso federal de darle avance a las investigaciones contra Isidro Mejía, quien además de todo lo anterior, tendría investigaciones en su contra en Estados Unidos de América, donde residió, por narcotráfico.