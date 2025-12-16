Adolescente se suicida

Matehuala.- Ayer por la mañana un joven de 17 años se suicidó en su vivienda en la colonia Bustamante III, sus familiares al verlo inerme se comunicaron a las corporaciones de emergencia, quienes a su llegada lo valoraron pero ya no presentaba signos vitales.

Los hechos se suscitaron en la calle Vicente Alexander, donde un adolescente de 17 años de edad atentó contra su vida, familiares lo encontraron en su habitación inerme y pidieron auxilio para tratar de reanimarlo, al lugar llegaron los elementos de Protección Civil Municipal, pero lamentablemente el muchacho ya había fallecido.

Los paramédicos de Protección Civil hicieron un reporte a las corporaciones policiacas, agentes llegaron a la vivienda para llevar a cabo las investigaciones, el joven fue identificado como Justin de 17 años de edad, no dejo ninguna carta póstuma por lo que se desconoce cuáles fueron los motivos que tuvo para quitarse la vida, al lugar también acudieron los peritos del Ministerio Público, para trasladar el cuerpo al servicio médico forense y hacerle los exámenes de ley.

En los últimos meses se ha incrementado el índice de personas que optan por quitarse la vida y diciembre es uno de los meses en los que más ocurren estos casos, por lo que algunos ciudadanos han manifestado que en Matehuala y la región se requiere un centro de apoyo para las personas que están pasando por un mal momento y evitar que atenten contra su vida.

