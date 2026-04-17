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Adulto mayor cae y resulta lesionado

Por Carmen Hernández

Abril 17, 2026 03:00 a.m.
A
Adulto mayor cae y resulta lesionado

RIOVERDE.- Adulto mayor sufre accidente, al caer de su propia altura en la calle Bravo sufriendo varias lesiones de consideración, fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja.

Los hechos ocurrieron la tarde de ayer en la calle Doctor Islas y Bravo, cuando un hombre caminaba sobre la banqueta, de pronto perdió el equilibrio y cayó al suelo. 

Ciudadanos y comerciantes que se percataron del accidente solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, ya que el adulto quedó tirado en el piso sin poder pararse, debido a las lesiones que sufrió y dolores intensos que sentía en todo su cuerpo.  

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes le brindaron los primeros auxilios, pero al ver que las lesiones no eran de gravedad, no lo canalizaron al Hospital Regional y pudo pararse y sostenerse luego de tomar algunos analgésicos que le dieron.

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