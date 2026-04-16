Se lesionan mujeres, al caer de motocicleta

CIUDAD FERNÁNDEZ.-Tres mujeres sufren accidente cuando viajaban en una motocicleta al caer de la unidad motriz, luego de que una mascota se les atravesara, por lo que el conductor maniobro de manera repentina para evitar arrollarla, lo que resultó perjudicial para quienes viajaban en la motocicleta.

La noche de este martes, tres mujeres viajaban a bordo de una motocicleta y al llegar a la zona del puente elevado sobrevino el accidente. Repentinamente salió un perro, lo que generó que la conductora tratara de esquivar la mascota, pero todos los viajeros cayeron al piso sufriendo algunas lesiones. Automovilistas que se percataron del accidente, solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, porque los viajeros quedaron tirados en el piso.

Al lugar acudiendo paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes acudieron a brindar los primeros auxilios a las féminas, que no requirieron ser hospitalizadas, las lesiones sufridas no fueron de gravedad.