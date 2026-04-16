Dan vacuna antirrábica para el ganado

RIOVERDE.- Autoridades de salud siguen entregando vacuna antirrábica para proteger el ganado, para prevenir algún caso de rabia.

El director de Desarrollo Rural explicó que sigue la campaña de vacunación contra la rabia paralítica.

Señaló que se sigue entregando vacunas a ganaderos para que ellos apliquen el biológico a los animales, sobre todo se está apoyando localidades donde se cuenta con murciélagos, que son los portadores de esta enfermedad.

El funcionario dijo que se entregaron dosis para los productores de la comunidad de Banquitos, para que apoyen las medidas sanitarias que se llevan a cabo.

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Lo que se busca es evitar casos de rabia paralítica en el ganado y sobre todo la mortandad de animales por no haber sido vacunados.