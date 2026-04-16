logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡SE COMPROMETEN!

Fotogalería

¡SE COMPROMETEN!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Dan vacuna antirrábica para el ganado

Por Carmen Hernández

Abril 16, 2026 03:00 a.m.
A
Dan vacuna antirrábica para el ganado

RIOVERDE.- Autoridades de salud siguen entregando vacuna antirrábica para proteger el ganado, para prevenir algún caso de rabia. 

El director de Desarrollo Rural explicó que sigue la campaña de vacunación contra la rabia paralítica. 

Señaló que se sigue entregando vacunas a ganaderos para que ellos apliquen el biológico a los animales, sobre todo se está apoyando localidades donde se cuenta con murciélagos, que son los portadores de esta enfermedad.  

El funcionario dijo que se entregaron dosis para los productores de la comunidad de Banquitos, para que apoyen las medidas sanitarias que se llevan a cabo. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo que se busca es evitar casos de rabia paralítica en el ganado y sobre todo la mortandad de animales por no haber sido vacunados.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Desigual choque entre camioneta y un urbano
Desigual choque entre camioneta y un urbano

Desigual choque entre camioneta y un urbano

SLP

Redacción

Llaman a donar croquetas
Llaman a donar croquetas

Llaman a donar croquetas

SLP

Carmen Hernández

Esto, para los animales de la calle

Adquiere Municipio una grúa
Adquiere Municipio una grúa

Adquiere Municipio una grúa

SLP

Carmen Hernández

Ofrece el DIF Municipal asesoría jurídica familiar
Ofrece el DIF Municipal asesoría jurídica familiar

Ofrece el DIF Municipal asesoría jurídica familiar

SLP

Jesús Vázquez