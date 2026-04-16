Ancianos abandonados demandan auxilio

CIUDAD VALLES.- El abandono de ancianos ha llegado al extremo de que algunos mandan recados escritos a la dirección de Adulto Mayor.

Araceli Vázquez Esparza, directora de esta oficina de gestión lamentó que a diario haya denuncias sobre adultos mayores abandonados en casas, cuchitriles, callejuelas o terrenos, sin más que algunos árboles para guarecerse, pero dijo que por lo menos, un caso a diario atienden y canalizan a las instancias que se pudieran hacer cargo de los ancianitos.

Ha habido ocasiones en las que ancianos que cuentan con hijos, piden a vecinos o a personas aleatorias que lleven un recado a Araceli, en el que literalmente le piden "que los salve o que los ayude".

Comentó que denuncias hay más de una al día, sin embargo, se materializa sólo una de ellas, a la que le brindan atención necesaria para imponer algún castigo o llamado de atención, según sea el caso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí