Adulto y menor resultan heridos en trifulca familiar

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Un menor de edad y un adulto resultan con lesiones luego de una riña familiar que se generó tras discusión por viejas rencillas.

Los hechos ocurrieron la madrugada de ayer, cuando se encontraban en una reunión familiares en la comunidad de Ojo de Agua de Solano, pero de pronto comenzaron a discutir los asistentes por viejas rencillas, la que subió de tono hasta llegar a los golpes y agresiones.

La trifulca se armó y un menor y un adulto resultaron con severas lesiones producidas con un arma blanca, entre las lesiones el adulto resultó con una herida en el cráneo.

La familia solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia, quienes trasladaron a los heridos al Hospital IMSS del Bienestar.

Los galenos atendieron al adulto de las lesiones sufridas con un arma blanca en el cráneo, también al menor que fueron menores sus lesiones.