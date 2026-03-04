Iglesia invita a la Semana Penitencial

MATEHUALA.- La Iglesia católica está llevando a cabo la Semana Penitencial en las diferentes parroquias de la ciudad, la idea es prepararse para Semana Santa e ir a cada una de las iglesias a confesarse y vivir La Cuaresma reconciliados con Dios.

Monseñor Margarito Salazar Cárdenas informó que se está llevando a cabo la Semana Penitencial en cada una de las parroquias, la cual inició este 2 de marzo y culminará este viernes 6 de marzo.

Invitó a los feligreses católicos a acudir a esta Semana Penitencial cuando les toque en su parroquia, dado que dijo, "se está viviendo la Cuaresma que es tiempo en el que la Iglesia con solicitud maternal nos invita a poner de nuevo el misterio de Dios en el centro de nuestra vida, para que la fe recobre impulso".

En la Semana Penitencial los sacerdotes estarán llevando a cabo confesiones especiales en cada una de las parroquias, y los fieles católicos se acerquen a hacer el acto de confesión para estar bien con Dios durante Semana Santa.

La primera fue en la Catedral de Matehuala, luego en la parroquia de San Francisco de Asís y este miércoles será en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, el jueves 5 de marzo será en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesus en la República y el viernes seis de marzo en la Parroquia del Sagrario, en el templo de Santo Niño, estas actividades las están llevando a cabo a las 6 de la tarde, para que acudan los feligreses.