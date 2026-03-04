Realizan concurso de poesía a la mujer

MATEHUALA.- El Centro de Justicia para las Mujeres llevó a cabo un concurso de poesía a la mujer, esto en el marco del Día de la Mujer, el concurso tuvo una buena participación de estudiantes de nivel secundaria, a quienes se les entregaron reconocimientos y premios en el Teatro Manuel José Othón.

El tercer lugar se lo llevó la joven Eimi Rubí Estrada Lara, el segundo lugar el joven Emmet Valentín García Medellín y el primer lugar se lo llevó la joven Sophia Bravo Cuadra, quienes presentaron sus poemas y fue un grupo de jueces los que les otorgaron los ganadores de este concurso, cada uno de los poemas hablaba sobre los derechos de la mujer y cada una de las grandezas que tienen.

Este tipo de concurso son para promover el amor, el respeto y la igualdad de género entre hombres y mujeres en la juventud, y crear una mejor cultura de respeto hacia la mujer y sus derechos, que es algo en lo que han estado luchando por años.

Por otra parte, tambien se llevó a cabo en el Teatro Othón una plática titulada "Mujer Eres Libre", donde se habló sobre los tipos de violencia contra la mujer, y fomentar la denuncia contra la violencia e incluso se habló de la violencia en el noviazgo, ya que esta plática fue dada especialmente para jóvenes estudiantes de diferentes instituciones de nivel secundaria.

