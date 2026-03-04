Presentan cartel de la Fenahuap en Cd.Valles

CIUDAD VALLES.- Presentaron el cartel de la Feria Nacional de la Huasteca Potosina en Valles. Ayer por la mañana, el alcalde David Medina Salazar, acompañado por la secretaria de Turismo, Yolanda Cepeda Echavarría, así como funcionarios estatales y buena parte de los directores de dependencias del Gobierno Municipal fue presentado el listado de artistas de la Fenahuap 2026.

Informaron que el primer día será el 27 de marzo próximo y culminará el domingo 5 de abril, haciendo coincidir este evento con las vacaciones de Semana Santa.Los artistas serán: el 27 de marzo, Memo Garza, el 28 Vagón Chicano, el 29 Matute, el 30 Grupo Legítimo, el 31 Grupo Bronco, el 1 de abril Los Dos Carnales, el 2 Espinoza Paz, el 3 K-Pop Live Show, el 4 La Casetera, entre otros.