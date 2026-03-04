Deambulaba solo niño de dos años en la calle

MATEHUALA.- La mañana de este martes ciudadanos localizaron a un menor de dos años de edad, caminando solo en la calle Bustamante cerca del Fraccionamiento Fresnos, por lo que se lo llevaron a la Policía Municipal para que lo resguardaran y localizaran a sus padres antes de que le pasara algo, después de un par de horas el papá fue a recoger al menor.

Los hechos se presentaron la mañana del pasado martes cuando unos ciudadanos lograron ver a un menor caminando solo en la calle, y al visualizar que ningún adulto acompañaba al pequeño, fueron por él para llevarlo a la Policía Municipal y evitar le ocurriera un accidente si intentaba cruzar una calle y lo arrollaban, ya que es muy pequeño y luego los automovilistas no lo ven o también evitar que alguien secuestrara al menor.

Al entregarlo a la Policía Municipal fue llevado al área de Trabajo Social donde lo resguardaron y a través de las redes sociales publicaron la fotografía del pequeño de aproximadamente dos años de edad, para tratar de localizar a sus padres, así mismo, se pidió apoyo al DIF Municipal para llevar a cabo las investigaciones sobre este caso.

Después de un par de horas familiares del pequeño llegaron a la comandancia de la Policía Municipal para ir por el niño, los familiares argumentaron que por cuestiones de trabajo dejaron al pequeño dormido en la casa, sin imaginar que despertaría y abriría la puerta para salirse a la calle, el área de trabajo social realizo el debido procedimiento para entregar al pequeño a su padres, y orientaron a los padres para que eviten estos descuidos que pueden terminar en situaciones lamentables.

