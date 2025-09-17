Agricultores de Pujal-Coy piden créditos y precios de garantía

Campesinos de la zona Pujal-Coy se quejaron este miércoles de que hay abandono del Gobierno federal en favor de sus actividades productivas.

Juan Miguel Guardado, de Tamuín y Ladislao Ibarra Balderas, de la zona Pujal-Coy, son agricultores de maíz que señalan afectaciones ante el bajo costo de su producto, pues dejó de haber precio de garantía, ya que no completaron los requisitos que les pide Segalmex (Seguridad Alimentaria Mexicana).

Expresaron que no tienen acceso a créditos razonables de parte del gobierno y las financieras les cobran el doble de lo que pidieron ya con intereses.

Refirieron que el precio del maíz está a apenas en seis pesos, por lo que alrededor de mil 500 campesinos organizados en el Movimiento Campesino de la Huasteca (Mocamh) irán a buscar a la presidenta Claudia Sheinbaum para que los escuche.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los agricultores fueron a la plaza principal de Ciudad Valles a denunciar esta situación, acompañados por Antolín Guerrero, quién fue diputado del Distrito 04.