Exigen indígenas que se prorrogue entrega de trabajos

Exigen indígenas de la Huasteca que haya más margen de tiempo para hacer las obras, dado que el dinero del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM).

En una reunión de varias organizaciones indígenas que se llevó a cabo en el municipio de Tancanhuitz, la determinación fue pedir a las autoridades de la Secretaría de Bienestar que se prorrogue la entrega de las obras que se harán con el dinero enviado, porque se retrasó mucho la entrega y el año fiscal termina el 31 de diciembre, teniendo poco más de tres meses para completar la obra, en lugar de más de medio año con el que se cuenta cuando mandan el dinero a tiempo.

En la asamblea volvió a haber una postura completamente contraria a la posibilidad de que se practique fracking en la Huasteca, como marca el Plan Estratégico de Pemex.