Dejan a medias obra en la colonia Méndez

Autoridades la dejaron inconclusa; vecinos urgen a arreglarla

Por Redacción

Septiembre 16, 2025 03:00 a.m.
A
Dejan a medias obra en la colonia Méndez

CIUDAD VALLES.- La calle Cuarta fue construida por el Ayuntamiento solamente en los extremos, porque dos cuadras que están entre avenida Cuarta y Segunda quedaron sin pavimentar.

En los extremos, la calle está pavimentada, incluso con concreto hidráulico, sin embargo, en medio de esa avenida principal de la colonia Méndez, entre las calles “avenida Cuarta” y Calle Segunda, no hay nada construido y esto ha molestado a los que viven en ese sector, quienes dicen que lo que a ellos les dijeron los que construían los tramos ya terminados fue que el recurso había alcanzado para los accesos de ambos extremos de la calle.

Pidieron a la Coordinación de Desarrollo Social que complete la obra, porque hay muchos avecindados en las dos cuadras faltantes que seguirán con problemas de lodo y de arrastre de piedras, con la lluvia.

