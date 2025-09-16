logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ROCÍO PREPARA SU BODA CON JOHAN WERGE

Fotogalería

ROCÍO PREPARA SU BODA CON JOHAN WERGE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Rinde protesta Karla R. como nueva magistrada

Por Carmen Hernández

Septiembre 16, 2025 03:00 a.m.
A
Rinde protesta Karla R. como nueva magistrada

RIOVERDE.- Karla  Haydé Romero resultó electa jueza de Primera Instancia en el Tercer Distrito Judicial y en sesión solemne tomó protesta ante el pleno del Congreso del Estado. 

Cabe destacar que la elección judicial se efectuó el pasado 1 de junio, el pueblo eligió a jueces, ministros de la Suprema Corte y magistrados de todo el país y 13 millones de personas acudieron a votar. 

El Consejo Estatal  Electoral  y de Participación Ciudadana  (Ceepac) entregó la constancia de mayoría a Karla  Haydé Romero,  como jueza de Primera Instancia en el Tercer Distrito  Judicial que comprende los municipios de San Ciro de Acosta, Ciudad  Fernández y Rioverde. 

El documento está firmado por los consejeros: Paloma Blanco  López y Mauro Eugenio Blanco Martínez, sin embargo la tarde de ayer, en sesión solemne y ante la presencia del mandatario estatal Ricardo Gallardo rindió protesta de ley ante el pleno del Congreso del Estado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Rinde protesta Karla R. como nueva magistrada
Rinde protesta Karla R. como nueva magistrada

Rinde protesta Karla R. como nueva magistrada

SLP

Carmen Hernández

Dejan a medias obra en la colonia Méndez
Dejan a medias obra en la colonia Méndez

Dejan a medias obra en la colonia Méndez

SLP

PULSO

Autoridades la dejaron inconclusa; vecinos urgen a arreglarla

Exigen indígenas que se prorrogue entrega de trabajos
Exigen indígenas que se prorrogue entrega de trabajos

Exigen indígenas que se prorrogue entrega de trabajos

SLP

Redacción

Arrancan los festejos patrios en Matehuala
Arrancan los festejos patrios en Matehuala

Arrancan los festejos patrios en Matehuala

SLP

Jesús Vázquez