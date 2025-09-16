Rinde protesta Karla R. como nueva magistrada

RIOVERDE.- Karla Haydé Romero resultó electa jueza de Primera Instancia en el Tercer Distrito Judicial y en sesión solemne tomó protesta ante el pleno del Congreso del Estado.

Cabe destacar que la elección judicial se efectuó el pasado 1 de junio, el pueblo eligió a jueces, ministros de la Suprema Corte y magistrados de todo el país y 13 millones de personas acudieron a votar.

El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) entregó la constancia de mayoría a Karla Haydé Romero, como jueza de Primera Instancia en el Tercer Distrito Judicial que comprende los municipios de San Ciro de Acosta, Ciudad Fernández y Rioverde.

El documento está firmado por los consejeros: Paloma Blanco López y Mauro Eugenio Blanco Martínez, sin embargo la tarde de ayer, en sesión solemne y ante la presencia del mandatario estatal Ricardo Gallardo rindió protesta de ley ante el pleno del Congreso del Estado.

