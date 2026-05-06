Alcalde regaña a los funcionarios por flojos

CIUDAD VALLES. -El alcalde de Valles reunió a sus directores y jefes de departamentos la tarde de este lunes para reprender a quienes han dejado de ejercer sus funciones.

La tarde de este lunes 4 de mayo, el presidente David Medina Salazar habría estado en la sala de Cabildo, frente a sus 77 directores y jefes de departamento para pedirles que pusieran más empeño en sus actividades y que respondieran a las necesidades de la ciudadanía.

La cita fue privada -al grado que recogieron sus celulares a todos los asistentes-, pero este mediodía de martes él mismo se refirió a esa reunión, una de las pocas que ha sostenido con el total del personal de confianza de su gobierno.

Esta reunión se da también luego de la crisis de redes sociales que hubo cuando una legión de ciudadanos comenzó a culpar a funcionarios, incluyendo a Medina Salazar de la muerte del perro que mordió a dos niños en la colonia Vista Hermosa, el pasado 28 de abril.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí