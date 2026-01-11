logo pulso
Alertan a población, circulan billetes falsos

Por Carmen Hernández

Enero 11, 2026 03:00 a.m.
A
Cerritos.- Alertan sobre billetes falsos que están entregando presuntas personas que timan a quien menos lo espera, piden a la población en general tomar algunas medidas preventivas y revisar los billetes, sobre todo de denominaciones de 500 pesos.  

La Dirección de Seguridad Pública Municipal dio a conocer que se han recibido algunos reportes de billetes falsos en comercios, pero los afectados no han podido identificar a la o las personas que cometen este fraude.  Es por ello que se alerta a la población en general sobre la circulación de billetes falsos, para evitar ser víctima de los delincuentes, que buscan obtener dinero de manera fácil, engañando a las personas.   

Los requisitos son revisar la tinta, los códigos de seguridad y checar la impresión. 

Por lo que pide a la población extreme sus precauciones, para evitar ser estafados.

