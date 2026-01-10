Aumentan tarifas de los pasaportes

Matehuala.- La oficina de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informa a la ciudadanía de la actualización de tarifas para el trámite del pasaporte mexicano vigente para el año 2026, aplicables a nivel nacional.

La titular de la oficina Karina Lizbeth Reyes Mendoza, dio a conocer los costos oficiales establecidos por la SER serán ahora de, pasaporte por 1 año, 920.00 pesos, este trámite se expide únicamente a menores de 3 años, pasaporte por 3 años, 1,795, pasaporte por 6 años, 2,440 y el pasaporte por 10 años, 4,280.00 pesos.

Comentó que continúa vigente el descuento del cincuenta por ciento para personas adultas mayores, personas con discapacidad, trabajadores agrícolas temporales inscritos en el Programa México-Canadá, el beneficio no aplica para el trámite del pasaporte con vigencia de 10 años, esto con la finalidad de que puedan viajar para trabajar y mejorar las condiciones familiares.

Declaró que las citas para el trámite del pasaporte pueden agendarse vía telefónica al 55 8932 4827, en un horario de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche, de lunes a domingo, por lo que exhorta a los interesados a tramitar sus citas, ya que de esta manera tendrán una atención mucho más rápida.

