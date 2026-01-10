Edificio, riesgo de colapso: PC

CIUDAD VALLES.- Habría riesgo en el edificio de la cuchilla de Bulevar y Niños Héroes si se rentara de nuevo el inmueble, admiten autoridades.

El colapso del piso en el vértice del edificio que hace cuchilla en ese lugar no pone en riesgo a transeúntes, porque los pilares subterráneos soportan bien la estructura, dijo el director de Protección Civil, Miguel Ángel Sánchez Hernández.

No obstante, en el interior del inmueble varias partes del piso quedaron huecas y eso sí podría poner en riesgo de colapso de suelo el interior, aunque se contactará al dueño del inmueble para notificar esa anomalía.

Usuarios y peatones mostraron su preocupación sobre ese colapso, en el entendido de que ese lugar que albergó a un banco es zona de tránsito peatonal.

