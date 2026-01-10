Se abre socavón en Av. Verástegui

RIOVERDE.- La dirección de Protección Civil Municipal realiza trabajos de reparación de un socavón que se generó en la Avenida Verástegui.

El director de Protección Civil Municipal José de Jesús Hernández Juárez, dio a conocer que se recibió una llamada denunciando que había surgido un socavón en la Avenida Verástegui de la colonia Victoria, por lo que se atendió el reporte para prevenir cualquier contingencia que se pudiera generar.

Señaló que al monitorear el hoyanco, se encontró que había una fuga de agua, que presuntamente fue lo que originó el hundimiento.

De inmediato se solicitó la intervención de personal del organismo de agua potable, para que reparara el hundimiento y la fuga de agua, para evitar que se expandiera el hoyanco.

Puntualizó que el titular de SASAR, Hipólito Badillo, envió una cuadrilla a realizar los trabajos, para corregir la fuga y prevenir se generaran problemas mayores.