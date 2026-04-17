logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TARDE DE INTENSA ALEGRÍA

Fotogalería

TARDE DE INTENSA ALEGRÍA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Alertan por altas temperaturas

Llaman a usar ropa de algodón y paraguas

Por Jesús Vázquez

Abril 17, 2026 03:00 a.m.
A
Alertan por altas temperaturas

Matehuala.- La Jurisdicción Sanitaria número II informó que ante los riesgos que se están generando por las altas temperaturas y debido a que se han presentado casos de personas que sufren golpes de calor y otras enfermedades, es importante prevenir tomar algunas medidas preventivas.

Mencionaron que es fundamental atender la información por lo que se deben tomar algunas medidas de prevención como utilizar ropa de algodón, preferentemente, evitar prendas de material sintético, protegerse con sombreros, cachuchas o sombrillas, así como fraccionar la jornada de trabajo por lo menos en dos periodos de 15 a 20 minutos, permaneciendo en un lugar bajo la sombra y beber abundantes líquidos durante las jornadas laborales.

Se debe evitar la exposición prolongada a los rayos solares y utilizar bloqueador solar, preferentemente con un FPS (Factor de Protección Solar) de 100, el cual debe aplicarse 30 minutos antes de salir. 

Asimismo, evitar actividades físicas en horas de mayor calor, entre las 11:00 y 16:00 horas. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Si no se está acostumbrado a realizar actividades físicas en ambientes calurosos, se recomienda iniciar lentamente e incrementar el ritmo poco a poco. Es conveniente evitar bebidas alcohólicas o muy azucaradas, ya que favorecen la deshidratación.

También se recomienda el lavado frecuente de manos con agua y jabón, antes de comer, al preparar alimentos y después de ir al baño. 

En caso de presentar labios o piel seca, se recomienda consumir suero oral disponible en cualquier unidad del sector salud. 

Hay que evitar automedicarse y, en caso de sentirse mal, se debe acudir al médico.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ancianos abandonados demandan auxilio
Ancianos abandonados demandan auxilio

Ancianos abandonados demandan auxilio

SLP

Redacción

Dan vacuna antirrábica para el ganado
Dan vacuna antirrábica para el ganado

Dan vacuna antirrábica para el ganado

SLP

Carmen Hernández

Invita iglesia católica a la misa por la vida
Invita iglesia católica a la misa por la vida

Invita iglesia católica a la misa por la vida

SLP

Carmen Hernández

Se bendecirá a las mujeres embarazadas

Se lesionan mujeres, al caer de motocicleta
Se lesionan mujeres, al caer de motocicleta

Se lesionan mujeres, al caer de motocicleta

SLP

Carmen Hernández