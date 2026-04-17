Alertan por altas temperaturas

Matehuala.- La Jurisdicción Sanitaria número II informó que ante los riesgos que se están generando por las altas temperaturas y debido a que se han presentado casos de personas que sufren golpes de calor y otras enfermedades, es importante prevenir tomar algunas medidas preventivas.

Mencionaron que es fundamental atender la información por lo que se deben tomar algunas medidas de prevención como utilizar ropa de algodón, preferentemente, evitar prendas de material sintético, protegerse con sombreros, cachuchas o sombrillas, así como fraccionar la jornada de trabajo por lo menos en dos periodos de 15 a 20 minutos, permaneciendo en un lugar bajo la sombra y beber abundantes líquidos durante las jornadas laborales.

Se debe evitar la exposición prolongada a los rayos solares y utilizar bloqueador solar, preferentemente con un FPS (Factor de Protección Solar) de 100, el cual debe aplicarse 30 minutos antes de salir.

Asimismo, evitar actividades físicas en horas de mayor calor, entre las 11:00 y 16:00 horas.

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Si no se está acostumbrado a realizar actividades físicas en ambientes calurosos, se recomienda iniciar lentamente e incrementar el ritmo poco a poco. Es conveniente evitar bebidas alcohólicas o muy azucaradas, ya que favorecen la deshidratación.

También se recomienda el lavado frecuente de manos con agua y jabón, antes de comer, al preparar alimentos y después de ir al baño.

En caso de presentar labios o piel seca, se recomienda consumir suero oral disponible en cualquier unidad del sector salud.

Hay que evitar automedicarse y, en caso de sentirse mal, se debe acudir al médico.