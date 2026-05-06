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Alertan por fraudes en las redes sociales

Por Carmen Hernández

Mayo 06, 2026 03:00 a.m.
A
Alertan por fraudes en las redes sociales

RIOVERDE.- Alertan sobre estafas en las redes sociales, la Guardia Civil Municipal frustró la compra y venta de una camioneta a través de una página web. 

Los hechos se registraron cuando un sujeto se contactó con la dueña de un vehículo, que tenía a la venta una vagoneta Suzuki con placas de circulación del estado de San Luis Potosí. 

El supuesto comprador nunca realizó la transferencia, pero minutos después acordaron que se cerraría el trato y por ende se encontraría en un estacionamiento ubicado en la calle Gama, pero presuntamente se trataba de un intento de fraude, porque no se concretó la transacción. 

Sin embargo, Teresa, la afectada, recibió el apoyo de la Guardia Civil Municipal, quienes le recomendaron evitar este tipo de transacciones en las plataformas digitales. 

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