Alertan por riesgo eléctrico en la calle

MATEHUALA.- En la calle Altamirano, entre Aramberri y Santiago J. Vivanco reportan unos peligrosos cables tirados los cuales ya provocaron un accidente, pues una mujer que viajaba en su motocicleta se atoró entre los cables y se cayó.

Los hechos se presentaron la mañana de este martes cuando una mujer viajaba en una motocicleta, sin embargo, al pasar por la calle Altamirano entre Santiago Vivanco y Aramberri del centro de la ciudad, su motocicleta se terminó enredada entre unos cables que estaban tirados en esta arteria ya mencionada, la mujer salió volando de su moto, afortunadamente gracias a que traía el casco no tuvo lesiones de gravedad.

Los vecinos estuvieron ayudando a la mujer quien se levantó y continuó su viaje, sin embargo, han reportado que desde hace unos días tuvieron un problema donde se fue la luz, acudieron los empleados de la CFE, quienes arreglaron el problema, pero sólo dejaron los cables medio amarrados y ahora se han zafado y se encuentran en medio de la calle y ahora provocaron un accidente.

Los vecinos mencionaron que se han comunicado para reportar estos cables a la Comisión Federal de Electricidad y que los retiren, pero lamentablemente han hecho caso omiso y no han acudido a retirar estos cables tirados, por lo que solicitan que los retiren antes de que ocurra un accidente de gravedad.

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