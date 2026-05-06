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Alertan por una jauría de perros frente al Hospital

Presuntamente es alimentada por una mujer que vive cerca del nosocomio

Por Miguel Barragán

Mayo 06, 2026 03:00 a.m.
A
Alertan por una jauría de perros frente al Hospital

CIUDAD VALLES.- Vuelve el tema de los perros afuera del Hospital este martes, tras interponerse una denuncia en la oficina de Ecología. La mañana de martes, unos ciudadanos y vecinos de la calle que está frente al Hospital General volvieron a denunciar la presencia de una jauría que ha causado daños a varias personas, incluyendo un niño, de acuerdo con la denunciante, de apellido Cervantes. 

Hace un par de años, la dirección de Ecología se hizo cargo de una jauría que presumiblemente es alimentada por una mujer que vive frente al Hospital también y que suele soltar a los animales en diferentes horarios del día. 

Esta investigación no tendría que ver con la de hace un par de años, debido a que los perros de la pasada jauría fueron entregados en adopción, en su mayoría, de acuerdo con el director de Ecología, Julio César Otero Torres.

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