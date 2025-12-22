Amanece Xilitla con temperaturas de menos 3 grados

XILITLA.- El ejido La Trinidad, en Xilitla quizá fue el lugar más frío del estado, porque este domingo amanecieron con una temperatura de -3 grados centígrados.

En la imagen aparece el encargado de la promoción turística y medioambientalista, Mario Limón, quien reportó que en el amanecer de este domingo 21 de diciembre, la hierba tenía una tonalidad blanca por la helada que se había resentido en las horas oscuras.

La Trinidad se encuentra a dos mil metros sobre el nivel del mar y no solamente es un lugar de recreación con cabañas rodeadas de bosque de coníferas, sino que es uno de los sitios con mayor riqueza en fauna y flora, en donde incluso ha habido avistamientos de osos.

Con la temperatura de esta mañana, Xilitla tuvo más frío que algunos lugares del Altiplano potosino.

