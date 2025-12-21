logo pulso
Por Redacción

Diciembre 21, 2025 03:00 a.m.
Falta de transporte mixto desquició a los usuarios

CIUDAD VALLES.- Hubo quejas en la zona centro por falta de vehículos del transporte mixto alrededor del mediodía en el mercado de Valles. 

Este sábado, durante las horas que rondan el mediodía, hubo molestia de usuario del transporte que se dirige a la zona tének, porque no había suficientes vehículos en la rampa que está sobre 5 de Mayo, para que personas pudieran trasladarse a su comunidad. 

Una de las razones que respondieron algunos de los usuarios, pero de Facebook, fue que había un evento en el Hotel Valles, en el que se habían ocupado una buena cantidad de estas vagonetas. 

Luego de las dos de la tarde, el servicio en ese lugar se normalizó.

