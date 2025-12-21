Chocan motociclistas, dos personas lesionadas

Matehuala.- La noche del viernes ocurrió un fuerte choque entre dos motociclistas, un hombre y una mujer, los cuales se impactaron en la calle Xicoténcatl con Benito Juárez, ambos fueron llevados a un hospital debido a las lesiones que sufrieron luego del fuerte impacto y las lesiones que sufrieron.

Los hechos se suscitaron el viernes donde debido al exceso de velocidad y la falta de precaución, dos motociclistas se impactaron en calles de la zona centro de la ciudad, ambos conductores quedaron tirados en el pavimento tras el fuerte impacto entre las unidades motrices, testigos del accidente se comunicaron a las corporaciones de emergencia para que brindaran auxilio a un hombre y una mujer que quedaron tirados en el pavimento.

Al lugar llegaron elementos de Protección Civil Municipal y Cruz Roja, quienes valoraron a los conductores, una persona de sexo masculino y otra de sexo femenino, quienes presentaban lesiones en diferentes partes del cuerpo, por lo que los abordaron a las ambulancias y los trasladaron a hospitales de la ciudad para que recibieran atención médica especializada.

Al lugar también acudieron elementos de Tránsito y Vialidad quienes llevaron a cabo las investigaciones del accidente para deslindar responsabilidades mientras que las motocicletas fueron enviadas al corralón.

