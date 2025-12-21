logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"EL NIÑO QUE SALVó LA NAVIDAD"

Fotogalería

"EL NIÑO QUE SALVó LA NAVIDAD"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Chocan motociclistas, dos personas lesionadas

Por Redacción

Diciembre 21, 2025 03:00 a.m.
A
Chocan motociclistas, dos personas lesionadas

Matehuala.- La noche del viernes ocurrió un fuerte choque entre dos motociclistas, un hombre y una mujer, los cuales se impactaron en la calle Xicoténcatl con Benito Juárez, ambos fueron llevados a un hospital debido a las lesiones que sufrieron luego del fuerte impacto y las lesiones que sufrieron.

Los hechos se suscitaron el viernes donde debido al exceso de velocidad y la falta de precaución, dos motociclistas se impactaron en calles de la zona centro de la ciudad, ambos conductores quedaron tirados en el pavimento tras el fuerte impacto entre las unidades motrices, testigos del accidente se comunicaron a las corporaciones de emergencia para que brindaran auxilio a un hombre y una mujer que quedaron tirados en el pavimento.

Al lugar llegaron elementos de Protección Civil Municipal y Cruz Roja, quienes valoraron a los conductores, una persona de sexo masculino y otra de sexo femenino, quienes presentaban lesiones en diferentes partes del cuerpo, por lo que los abordaron a las ambulancias y los trasladaron a hospitales de la ciudad para que recibieran atención médica especializada.

 Al lugar también acudieron elementos de Tránsito y Vialidad quienes llevaron a cabo las investigaciones del accidente para deslindar responsabilidades mientras que las motocicletas fueron enviadas al corralón. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Gobierno deberá pagar FAISPIAM tras amparo judicial
Gobierno deberá pagar FAISPIAM tras amparo judicial

Gobierno deberá pagar FAISPIAM tras amparo judicial

SLP

Huasteca Hoy

Tras amparo judicial, Gobierno se verá obligado a desembolsar fondos del FAISPIAM para comunidades en 2025 y 2026.

Gobernador confirma acción policial contra extorsiones en mercados
Gobernador confirma acción policial contra extorsiones en mercados

Gobernador confirma acción policial contra extorsiones en mercados

SLP

Huasteca Hoy

Ricardo Gallardo asegura incursión de policías de investigación contra extorsiones en mercados locales de Ciudad Valles

Derrapan motociclistas y resultan lesionados
Derrapan motociclistas y resultan lesionados

Derrapan motociclistas y resultan lesionados

SLP

Redacción

Cortocircuito provoca incendio en una casa
Cortocircuito provoca incendio en una casa

Cortocircuito provoca incendio en una casa

SLP

Carmen Hernández