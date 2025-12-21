Asociación México Tiene Vida busca registro como partido

CIUDAD VALLES.- Hoy hubo una asamblea distrital de una asociación que pretende ser partido político, llamada México Tiene Vida y hubo una presencia importante de la zona tének que fue llevada en transporte mixto hasta ese lugar.

Este mediodía, en un salón-auditorio de un hotel del norte de la ciudad, Julio Daniel Domínguez Hernández, representante de la agrupación nacional con origen en la ciudad de Monterrey, refirió que la asociación ha realizado 80 de 300 asambleas distritales y que recién rebasaron las 250 mil afiliaciones que exigen los requisitos del Instituto Nacional Electoral para darles el estatus de partido político.

Refirió que el origen del nombre y de la política interna intenta precisamente recuperar la vida política nacional, lejos de la situación que se ha vivido en los últimos años.

En la asamblea, mucha gente vecina de la zona tének estuvo entre el público y se le preguntó sobre la invitación hecha a gente de ese sector, advirtiendo Domínguez Hernández que con solo verlo, uno debería entender que es originario de aquí de Valles y de raíces tének.

Afuera del hotel de referencia, sobre la calle Zaragoza, varias combis del transporte mixto esperaban a que salieran los asambleístas para llevarlos de regreso a la cordillera tének.