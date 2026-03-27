Ante FGE, acusación por abuso sexual en primaria de Valles

Ciudad Valles.- En la Fiscalía General del Estado se interpuso una denuncia por presunto caso de abuso sexual de un maestro a una joven que hacía servicio social en la escuela "Antero G. González".

El viernes 20 de marzo, en un área de sanitarios, el maestro Ulises N. habría cometido el delito en contra de una joven pasante que hace su servicio en la primaria mencionada, según la propia familia de la joven que acaba de cumplir la mayoría de edad.

El relato quedó asentado en la denuncia 01284/26 que está en la sede de la misma Fiscalía.

Antes de la agresión que habría motivado la visita a la Fiscalía, el profesor, un hombre de más de 50 años, habría sido muy insistente en insinuaciones y acercamientos, pero la Dirección y la Supervisión de la escuela no respondieron a la familia de la joven.

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Según la denuncia, las autoridades valoraron que no se trató de un hecho que pudiera haber violentado a una persona de la institución, de acuerdo con la familia de la ofendida.

Por lo pronto, la Instancia Municipal de la Mujer, a cargo de Rebeca Terán Guevara ha hecho el acompañamiento para que el caso llegase a la oficina de procuración de justicia y que haya seguimiento puntual.