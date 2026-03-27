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Dos humanos más infectados de barrenador

Una persona con problemas de movilidad y otra con diabetes

Por Redacción

Marzo 27, 2026 03:00 a.m.
A
Dos humanos más infectados de barrenador

CIUDAD VALLES.- Otros dos casos de gusano barrenador del ganado en humanos reportó el subdelegado de la Secretaría de Agricultura (Sader) en San Luis Potosí, Josué Camargo Ortiz.

Luego de que hace más de una semana se dio a conocer un par de casos de miasis en humanos, provenientes de San Martín Chalchicuautla y de Tamasopo, esta mañana, Camargo informó que hay otros dos casos, uno en el municipio de Valles y otro más en la localidad de Catorce.

Dijo que a petición de autoridades de salud se ha mantenido la información sobre las características de los que fueron detectados con miasis en el anonimato, sin embargo, se trata de personas con problemas de movilidad y de diabetes, tal como sucedió con los otros dos casos.

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