Anuncian cierre de varias calles por la Procesión

Matehuala.- La dirección de Tránsito y Vialidad y Seguridad Pública Municipal informan sobre el cierre de varias calles de la zona centro de la ciudad por el recorrido de la Procesión del Silencio, por lo que se darán a conocer algunas vías alternas.

El despeje de calles será a partir de las 14:00 horas, el recorrido de la Procesión del Silencio será en parte de la calle Regules hacia el oriente hasta llegar a Juan Sarabia, continuar por Celso N. Ramos, pasa a un costado de la Plaza de Armas, avanza sobre Morelos, Hidalgo hacia el norte, Matamoros, Carlos Lasso, para llegar al Parque del Pueblo.

Después de pasar sobre el Parque Vicente Guerrero, continúa su marcha sobre Rayón, 5 de Mayo, hasta encontrarse de nueva cuenta con Regules al poniente, dichas arterias deben estar libres de vehículos para permitir el paso de los carros utilizados en la Procesión, una vez que concluya la Procesión del Silencio se liberará el tráfico de manera normal.

Se pide a la ciudadanía utilizar vías alternas para evitar aglomeraciones y sobre todo respetar los espacios de uso exclusivo, no estacionarse en raya amarilla y con ello provenir posibles infracciones.

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Por la Feria de la Charamusca también cerrarán algunas calles alrededor del Parque Vicente Guerrero, por lo que deben tomar calles alternas.

para avanzar.