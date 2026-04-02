Entrega INEA certificados educativos a los adultos
Impulsan la superación académica
Villa de La Paz.- Como parte de las acciones para fortalecer la educación en el municipio, se llevó a cabo la entrega de certificados a egresados de nivel primaria y secundaria, en un evento encabezado por autoridades municipales y personal del INEA.
Esta actividad forma parte de un proyecto entre el Gobierno Municipal y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), que impulsa programas que brindan oportunidades de superación académica a la población.
De esta manera, quienes no cuentan con primaria y secundaria logran concluir sus estudios y buscar mejores oportunidades laborales.
Durante la ceremonia, se reconoció el esfuerzo y la dedicación de las personas que concluyeron sus estudios, destacando la importancia de la educación como una herramienta clave para el desarrollo personal y social.
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Gracias a ello, podrán continuar con el bachillerato y, si así lo desean, incluso una carrera profesional. La finalidad es apoyar a las personas mayores de 15 años que por alguna razón no pudieron concluir su educación básica.
El INEA está acudiendo a las comunidades más retiradas del municipio para atender a la población que no cuenta pudo concluir sus estudios de nivel primaria o secundaria.
Incluso, llevan a cabo un programa especial de alfabetización para enseñar a leer y escribir a las personas; reconocen aún existe una gran cantidad de mayores de 15 años que no saben leer ni escribir.
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