Anuncian fallecimiento del exalcalde de Cd. Valles, Juan José Ortiz Azuara

CIUDAD VALLES. La familia del exalcalde Juan José Ortiz Azuara dio a conocer información sobre su fallecimiento la tarde de este domingo 5 de abril.

Fallecimiento confirmado por la familia y contexto político

En la página de su hija, Gaby Ortiz expresó su pesar ante el acontecimiento que no sólo enlutece a la familia Ortiz, sino a toda la familia política de Valles, donde fue presidente municipal en dos ocasiones, del 2001 al 2004 y del 2012 al 2015.

Todavía en la pasada elección, Ortiz Azuara se midió contra los demás políticos que aspiraban al máximo cargo de Valles a través del Partido Encuentro Ciudadano.

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Trayectoria política y situación de salud

Durante casi dos décadas el político con raíces en el municipio de Tanquián y Tampamolón sufrió de enfermedades relacionadas con el páncreas y hace poco, su propia familia había publicado que había salido adelante de una intervención quirúrgica en Tampico, lugar donde habría fenecido.

Descanse en paz.