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Rescatan a perritos abandonados

Por Redacción

Abril 05, 2026 03:00 a.m.
A
Rescatan a perritos abandonados

Matehuala.- En un lote baldío de la colonia Dichosa abandonaron a ocho cachorros de aproximadamente un mes. Vecinos del lugar pidieron apoyo a Protección Civil quienes fueron a rescatar a los canes y ahora los ofrecen en adopción.

Los hechos se presentaron en la colonia La Dichosa donde fueron tirados ocho cachorros de perro de aproximadamente un mes de nacidos. 

Los perritos prácticamente estaban destinados a morir si nadie los rescataba, algunos vecinos, al ver a los cachorros, pidieron apoyo a Protección Civil.

Los elementos de PC acudieron para rescatar a los cachorros, de esta manera ellos se encargaron de bañarlos y desparasitarlos. 

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Después de esto, se encuentran en adopción, donde esperan que la gente se decida a adoptarlos, esto ya cuando tengan la debida edad. Mientras tanto Protección Civil se encargará de esterilizarlos.

Cabe hacer mención que Protección Civil continúa con una jornada de esterilización de perros y gatos gratuita, acudieron a la colonia Antorchista y se tuvo una excelente respuesta de las personas.  Exhortan a la población en general a estar al pendiente, ya que continuarán acudiendo a diversas colonias.

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