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Obispo realiza última caminata por Matehuala

Por Jesús Vázquez

Abril 05, 2026 03:00 a.m.
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Obispo realiza última caminata por Matehuala

Matehuala.- Debido a que la próxima semana el obispo Margarito Salazar Cárdenas dejará la ciudad ya que fue nombrado obispo de Tampico, Tamaulipas, y el 9 de abril tomará posesión de esta Diócesis, realizó una última caminata por las calles de Matehuala, siendo acompañado de los fieles católicos.

La última caminata partió de la Catedral recorriendo las calles Julián de los Reyes, Ángel Veral, el Puente de Juanito y la calle Chiapas, hasta llegar al Casino Club de Leones, donde convivió con cientos de feligreses de todas las parroquias de la Diócesis para despedirse y agradecer por estos ocho años en los que fue obispo de Matehuala. 

Sin embargo, el Papa León lo nombró obispo de la Diócesis de Tampico, Tamaulipas, debe continuar su camino. Durante el convivio, varios matehualenses le dirigieron algunas palabras, artistas de la región interpretaron varias melodías. 

Entre las presentaciones destacó el compositor Jaime López, quien le compuso una canción y aprovechó para interpretársela. La gente le brindó muestras de cariño y le agradeció todo lo que hizo en las diferentes parroquias.

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Cabe hacer mención que Margarito Salazar Cárdenas solo pidió terminar la Semana Santa en Matehuala y, al término de esta, tomar posesión de la Diócesis de Tampico, Tamaulipas. 

Por lo que el próximo 9 de abril acudirá a Tamaulipas acompañado de feligreses para asumir el cargo. 

Hasta el momento no se ha nombrado un nuevo obispo para Matehuala

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