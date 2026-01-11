Anuncian primera Feria del Empleo en Valles

CIUDAD VALLES.- Anuncian la primera feria del empleo en Valles el 22 de enero próximo.

El jueves 22 de enero, el Servicio Nacional del Empleo (SNE) tendrá la primera exposición de empresas locales que ofertarán plazas laborales en la localidad.

El horario será de nueve de la mañana a dos de la tarde y piden que accedan a la página ferias.empleo.gob.mx para obtener información sobre el evento e inscribirse.

Las ferias del empleo, durante el 2025 tuvieron un rendimiento de poco más del 60 por ciento, de acuerdo con los números del SNE.

