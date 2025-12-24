logo pulso
Aprueban en Cabildo 11 mdp para sus salarios

Por Redacción

Diciembre 24, 2025 03:00 a.m.
A
Aprueban en Cabildo 11 mdp para sus salarios

 CIUDAD VALLES.- Los regidores aprobaron pagarse 61 mil pesos mensuales para este 2026.

En la pasada sesión de Cabildo, la tesorera del Ayuntamiento, Anel Coronado Aguilar dio a conocer que, basándose en el ajuste inflacionario que se presentó, el tabulador arrojó un rasero máximo de 69 mil pesos y un mínimo de 61 mil pesos, eligiendo los ediles el valor menor de este ajuste.

Con este sueldo mensual que operará a partir del mes de enero de 2026 estarían ganando dos mil pesos más que en la actualidad.

Con esta dieta, el Cabildo costará al erario casi 11 millones de pesos al año.

