Instalan Feria del Juguete a un costado de Catedral

Matehuala.- Se instaló la Feria del Juguete en la calle Constitución a un costado de la Catedral que estará hasta el próximo 24 de diciembre, los comerciantes de juguetes han fijado sus esperanzas de buenas ventas en estas fechas y exhortan a los ciudadanos a comprar sus regalos en esta navidad.

La joven Ashley Tristán dio a conocer que se acaban de instalar en la calle Constitución, donde están ofreciendo juguetes para todos los niños, desde muñecas, figuras de acción para niños, carritos, también diferentes artículos para el nacimiento, bicicletas, en fin, una gran cantidad de juguetes para todos los chicos y grandes, así como regalos para toda la familia

Evelio Hernández dio a conocer que tiene ya 35 años vendiendo juguetes en la Feria, dio a conocer que este año ha estado baja la venta, pues mucha gente estaba acostumbrada a mirarlos en la Plaza Juárez y aunque se instalaron a un ladito, no pasa tanta gente como cuando están en el centro de la Plaza Juárez, agregó que los comerciantes de la Feria del Juguetes son matehualenses, por lo que al comprarles a ellos están apoyando el comercio local.