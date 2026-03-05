Arrancan obra vial en el municipio deTamuín

CIUDAD VALLES.- El Gobernador del Estado arrancó las obras de rehabilitación de la calle Pedro Antonio Santos en Tamuín y pasó revista a la obra de agua potable de La Ciénega.

El mandatario estatal, Ricardo Gallardo Cardona, acompañado del alcalde Marcelino Bautista Rincón estuvo en la zona catanera para dar arranque a la reparación y rehabilitación de 3.2 kilómetros de calle-carretera, Pedro Antonio Santos, que es la que cruza el municipio hacia el puerto de Tampico.

Luego del evento, supervisó las obras de agua potable de La Ciénega y El Puente, que comenzaron a operar hace días y oficialmente hoy.

Esta es la segunda visita en tres días del Gobernador del Estado, quien luego del segundo evento, habría regresado a la capital de la entidad.

