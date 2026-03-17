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Arrancan obras para mejorar caminos en Rayón

Obras carreteras beneficiarán a 17 comunidades del municipio

Por Redacción

Marzo 17, 2026 11:04 a.m.
A
Arrancan obras para mejorar caminos en Rayón

El Gobierno del Estado inició trabajos de rehabilitación en caminos y calles del municipio de Rayón, con la intervención de más de 20 kilómetros de vialidades en distintas comunidades.

De acuerdo con información oficial, la Junta Estatal de Caminos (JEC) firmó un convenio con el ayuntamiento para ejecutar estas obras, que incluyen caminos saca cosechas y accesos en localidades como Pozo Bendito, San Francisco, Moscas, El Pescadito, Epazote, Aguacatillas y el Barrio Calichal, además de calles en el ejido Álvaro Obregón y la colonia Nuevo Crucero.

El titular de la dependencia, Francisco Reyes Novelo, informó que los trabajos ya están en marcha y beneficiarán a más de 10 mil habitantes de 17 localidades.

Según la autoridad, las acciones buscan mejorar la movilidad, facilitar el traslado de personas y productos, y reforzar la conectividad en zonas rurales del municipio.

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