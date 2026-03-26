Arrancó la colecta anual de Cruz Roja
Matehuala.- Se puso en marcha la colecta anual de la Cruz Roja de Matehuala, donde no hay una meta a la que se planea llegar, sin embargo, el objetivo es recaudar la mayor cantidad de dinero posible ya que con esto trabajarán a lo largo del año para atender distintas emergencias por lo que se invita a la población en general a apoyar a la benemérita institución.
Se realizó un acto de inauguración en las instalaciones de esta corporación de auxilio, donde los acompañaron también personal de Protección Civil Municipal y Bomberos, así como autoridades municipales y personal de la Cruz Roja Estatal.
Comentaron que cada aportación que se haga cuenta, ya sea un peso, dos pesos, 5 pesos o más por lo que se invita a la población a participar y demostrar que este es un municipio solidario, comprometido y humano, ya que gracias a esto podrán continuar brindando servicios de emergencia a la población que lo requiera.
Para arrancar la colecta anual el alcalde y su esposa hicieron la primera donación, posteriormente salieron las ambulancias sondando las sirenas recorriendo las principales calles de la ciudad.
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