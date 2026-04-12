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Atiende PC cientos de llamadas de auxilio

Por Jesús Vázquez

Abril 12, 2026 03:00 a.m.
A
Atiende PC cientos de llamadas de auxilio

Matehuala.- Durante el mes de marzo personal de Protección Civil realizó un total de 413 servicios, lo cual representó una alta cifra de incidentes que se generaron, entre estos brindaron rescates de animales, apoyo en emergencias, traslados de pacientes, entre muchos otros tipos de servicios.

Lo que más atendió Protección Civil Municipal fueron esterilizaciones caninas y felinas, las cuales fueron un total de 205; después, 78 pacientes clínicos, 46 verificaciones de programas internos, 22 verificaciones, 14 accidentes vehiculares, 9 personas caídas de su propia altura, 8 capacitaciones en las que atendieron a 131 personas, 5 traslados foráneos, 5 apoyos en dispositivos, 5 análisis de riesgo, 4 motociclistas lesionados, 2 acordonamientos y un apoyo a una persona en situación de calle.

A lo largo del mes de marzo hubo un incremento de atención en diferentes tipos de accidentes, y en esta temporada, debido a la Semana Santa, en vez de disminuir, los accidentes se han incrementado en las calles debido a la falta de precaución y el exceso de velocidad de carros y motos.

El personal de Protección Civil continúa trabajando de manera permanente en acciones de prevención, auxilio y atención de emergencias, contribuyendo a salvaguardar la integridad de la ciudadanía mediante labores de capacitación, verificación, atención prehospitalaria y apoyo en diversas situaciones de riesgo.

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