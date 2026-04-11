Preparan fiestas de San Isidro Labrador
RIOVERDE.- Todo listo para las fiestas patronales de San Isidro Labrador, que se realizarán del 7 al 15 de mayo, donde habrá eventos religiosos y culturales para festejar al santo patrono.
En conferencia de prensa Miguel García, Mariano párroco, Gerónimo Gómez, Rubén Hernández Vázquez comisariado ejidal y el alcalde Arnulfo Urbiola Román, dieron a conocer los pormenores de los eventos religiosos y culturales a desarrollar como parte de las fiestas patronales.
Se está invitando a la población en general para que acudan a las diversas actividades, para no pasar desapercibido el día del santo patrono.
Dentro del programa destacan Víctor Banda y su Dinastía, 10 de Mayo, La Santa y el 15 de mayo un jaripeo baile, con música y baile para concluir los festejos.
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