Nombran administrador apostólico de la Diócesis

Matehuala.- Monseñor Jorge Alberto Cavazos Arizpe, arzobispo de San Luis Potosí, ha sido nombrado administrador apostólico de la Diócesis de Matehuala, quien estará guiando esta Iglesia católica durante el tiempo que la sede episcopal permanezca vacante.

Después de que el pasado 9 de abril quien fuera el III obispo de la Diócesis de Matehuala, Margarito Salazar Cárdenas fuera enviado a la Diócesis de Tampico, dejando la Diócesis de Matehuala vacante, aún no se designa un nuevo obispo para esta región.

Mientras tanto, se realizó el nombramiento de un administrador apostólico, siendo elegido Monseñor Jorge Alberto Cavazos Arizpe, arzobispo de San Luis Potosí.

A través de un comunicado de la Iglesia de Matehuala, se dio a conocer que la Nunciatura Apostólica por medio de la Secretaría General de la Conferencia del Episcopado Mexicano, informó que su santidad el Papa León XIV, mediante el decreto N. 136/2026 del Dicasterio para los Obispos, nombró a Jorge Alberto Cavazos Arizpe, arzobispo de San Luis Potosí, como administrador apostólico de la sede vacante de la Diócesis de Matehuala.

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Los fieles católicos esperan que pronto sea nombrado un nuevo obispo para la Diócesis, pues después del fallecimiento de Monseñor Lucas Martínez Lara quien fuera el II obispo de Matehuala, la diócesis de Matehuala duró dos años sin obispo.