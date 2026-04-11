Aparece basurero clandestino en el Bulevar Universidad

CIUDAD VALLES.- Aparece otro basurero clandestino sobre la avenida Universidad, a dónde automovilistas van y tiran los desechos de sus casas de manera muy comodina, sin importarles los daños ambientales que ocasionan.

A poco más de 300 metros de la escuela conocida como Icest, ubicada en el fraccionamiento San José, el terreno queda muy abajo del nivel de la carretera y la hondonada ha sido aprovechada por automovilistas que arrojan sus bolsas con todo tipo de residuos, causando severos problemas de insalubridad en esta zona de la ciudad.

Ciudadanos fueron los que advirtieron sobre el crecimiento del nuevo tiradero clandestino de basura, que ya ocupa un área de unos 400 metros cuadrados de bolsas negras, pañales, huesos y carne en estado de putrefacción y otros artículos de desecho, que están provocando un foco contaminante.