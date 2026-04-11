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Huestes de Medina se van en bola al Verde

Por Redacción

Abril 11, 2026 03:00 a.m.
A
Huestes de Medina se van en bola al Verde

CIUDAD VALLES.- Luis Ángel Contreras Malibrán y otros funcionarios de la Presidencia Municipal, así como miembros del Cabildo se enlistaron en el Partido Verde, junto con otras 60 personas.

La tarde de este jueves, acompañados del alcalde David Medina Salazar, miembro del Verde Ecologista, tanto Contreras como el síndico y hasta ayer priista Víctor Manuel Palomares Tejeda, fueron a tomarse la foto para su registro dentro del Verde Ecologista, a la oficina recién inaugurada hace un par de semanas, en la calle Ecuador.

El cálculo, la tarde de ayer, fue que alrededor de 60 personas del Ayuntamiento decidieron cambiarse al Verde, mientras que una cantidad similar habría decidido hacerlo este viernes 10 de abril, por lo que no se descarta que más personas puedan pasar a las filas del Verde.

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