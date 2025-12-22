Atrapan bomberos un murciélago

Matehuala.- Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron a una vivienda en la calle Independencia, donde les reportaron que había un murciélago que les generaba temor, los elementos de esta corporación rescataron al animal y posteriormente lo liberaron en su hábitat natural.

Los hechos se presentaron en un domicilio particular de la zona centro de la ciudad, donde reportaron que había un murciélago y que querían que lo sacaran, por lo que inmediatamente elementos de Bomberos acudieron y al llegar estuvieron platicando con los propietarios de la casa quienes les dieron permiso para entrar y buscar al animal.

Los moradores de la casa procedieron a decirles en donde estaba el murciélago, por lo que los tragahumo con equipo especial procedieron a atraparlo y a meterlo a una jaula, para evitar que este animalito mordiera a alguien de la casa, posteriormente fue llevado a su hábitat natural en donde lo liberaron.

En los últimos meses los Bomberos han rescatado a varios animalitos, entre los que destacan víboras y tlacuaches, que se meten a las casas, los tragahumo los rescatan y posteriormente los liberan en su hábitat, así mismo han hecho varios rescates de perros y gatos que están en situación de riesgo.

