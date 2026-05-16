logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BOSS abre su primera tienda en San Luis Potosí

Fotogalería

BOSS abre su primera tienda en San Luis Potosí

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Atropellan a mascota

Por Carmen Hernández

Mayo 16, 2026 03:00 a.m.
A
Atropellan a mascota

CÁRDENAS.- Rescatan a Lomo una mascota que fue atropellada por un auto fantasma y una vez que se recupere será dado en adopción.  

El lamentable hecho ocurrió en la Avenida Álvaro Obregón, cuando el conductor de un vehículo atropelló a la mascota y se dio a la fuga. 

Sin embargo, jovencitas que se percataron del accidente de inmediato tomaron a la mascota y lo trasladaron al Palacio Municipal, se entrevistaron con el alcalde Edgar Miguel Hernández Aguilar, quien la envió al centro veterinario para que recibiera la atención que requería debido a las lesiones sufridas, donde se le realizó una cirugía.  

Horas más tarde, la mascota fue entregada a las jovencitas quienes la tienen en resguardo y una vez que sane, será entregada en adopción.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Nombran a Ricardo Amer Rodríguez director de Seguridad en Tamazunchale
Nombran a Ricardo Amer Rodríguez director de Seguridad en Tamazunchale

Nombran a Ricardo Amer Rodríguez director de Seguridad en Tamazunchale

SLP

Huasteca Hoy

El nuevo director proviene de la Guardia Civil Estatal con más de 20 años de experiencia.

Coepris aclara que nutriólogos no pueden aplicar ácido hialurónico
Coepris aclara que nutriólogos no pueden aplicar ácido hialurónico

Coepris aclara que nutriólogos no pueden aplicar ácido hialurónico

SLP

Huasteca Hoy

La Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios enfatiza que solo médicos pueden aplicar ácido hialurónico.

Hallan muerto a hombre tras accidente de motocicleta en Aquismón
Hallan muerto a hombre tras accidente de motocicleta en Aquismón

Hallan muerto a hombre tras accidente de motocicleta en Aquismón

SLP

Huasteca Hoy

La Fiscalía General del Estado realiza la necropsia y la Policía de Investigación trabaja para identificar al fallecido.

Actualizarán Reglamento de Panteones
Actualizarán Reglamento de Panteones

Actualizarán Reglamento de Panteones

SLP

Redacción