Atropellan a mascota
CÁRDENAS.- Rescatan a Lomo una mascota que fue atropellada por un auto fantasma y una vez que se recupere será dado en adopción.
El lamentable hecho ocurrió en la Avenida Álvaro Obregón, cuando el conductor de un vehículo atropelló a la mascota y se dio a la fuga.
Sin embargo, jovencitas que se percataron del accidente de inmediato tomaron a la mascota y lo trasladaron al Palacio Municipal, se entrevistaron con el alcalde Edgar Miguel Hernández Aguilar, quien la envió al centro veterinario para que recibiera la atención que requería debido a las lesiones sufridas, donde se le realizó una cirugía.
Horas más tarde, la mascota fue entregada a las jovencitas quienes la tienen en resguardo y una vez que sane, será entregada en adopción.
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