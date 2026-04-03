Aumenta venta de medicina naturista

RIOVERDE.- Aumenta la venta de medicina naturista hay personas que llegan a invertir hasta mil pesos en la compra de diversos productos para poder recuperar su salud con este tipo de medicinas alternativas.

El comerciante Juan Manuel de la Cruz, reconoció que hay mucha afluencia de turistas en el mercado muchos de los cuales llegan a requerir diversos productos medicinales para recuperar su salud, por fortuna decenas de familias solicitan desde tes hasta otro tipo de plantas medicinales. Los de mayor demanda son de los tes de azahares, para sanar el dolor estomacal, nervios y riñones.

Personas llegan a invertir de 500 a mil pesos en diversos productos de la medicina naturista.